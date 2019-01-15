川金二會有譜！韓媒爆美朝高層將在華盛頓會前會

2019-01-15 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩去年在新加坡會面，寫下歷史新頁，替朝鮮半島無核化跨出重要一步。雖然北韓去核進度目前不明，川普仍遞出橄欖枝，積極促成川金二會，兩國高層也將在近日會面討論相關事宜。

南韓《朝鮮日報》引述匿名外交官發言，指美朝高層預計當地時間週四、五在華盛頓進行川金二會會前會，美方由國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）代表，朝方為北韓勞動黨副委員長金英哲。對此，白宮還未發表評論，美國務院則稱「我們目前還沒有任何會議要宣布」。

《讀賣新聞》近日報導，川普已邀請金正恩，兩人在2月中旬再次會談，地點選在越南，北韓正在考慮這份邀請。南韓總統文在寅日前在記者會上談到，川金二會和金正恩訪問首爾，這兩件事很快就會成真，為朝鮮半島的和平帶來新的助力。

考量到北韓飛機航程，在東南亞國家進行會晤可行性較高，除了再次於新加坡舉行外，越南也是一熱門地點，由於越南與兩國關係良好，北韓也有駐外代表在此處，獲得青睞成為川金二會的地點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/