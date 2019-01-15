嗆自己絕不會偷瞄女生咪咪 實況主秒自打臉網笑翻...

2019-01-15 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕男生見到正妹第一眼就是瞄胸部？英國一名著名實況主「greekgodx」想要替廣大男性證明清白，開實況用眼動追蹤實驗，挑戰不看正妹胸部，沒想到他坐下秒破功，笑噴網友。

在實況平台Twitch擁逾60萬追隨粉絲的英國知名實況主「greekgodx」，日前為了反駁男生都會盯著女生胸部看的言論，要證明給大眾看還是有人不在意胸部，著重在人的內在美，他用眼動儀測量眼睛注視點的位置，嗆這是他參加過有史以來最輕鬆的挑戰，在挑戰前他慷慨激揚表示：「我要代表所有的男性觀眾，絕不會偷瞄女性胸部、屁股」。

不過當greekgodx一坐下的瞬間，螢幕上的視線就立刻盯著正妹實況主「Alinity」胸部看，被秒打臉的greekgodx憤怒大喊「Fxxk！」網友看到實況主被秒殺後笑翻：「還沒開始就結束了」、「不愧是代表了全男性的人」、「我看完後才發現右下角有個人﻿」、「我女的我也是先瞄到奶子﻿」。

相關影片請見18:25秒處：

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