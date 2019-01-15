男警抓通緝犯被狗叫嚇到「射出」 女警先中彈

2019-01-15 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕嚇到吃手手！美國印第安那州拉法葉（Lafayette）一名男警上週和2名同事，一起追捕通緝犯，卻在嫌犯家中，被突然其來的狗吠聲嚇到，讓他下意識地開了一槍，正好射中前方女警。

綜合外媒報導，亞倫（Aaron Wright）在當地時間上週二上午11時左右，與女警蕾恩（Lane Butler）和另一名同伴一起追捕通緝犯，3人前往嫌犯家中，但屋內只有一隻兇惡的大狗。當蕾恩準備走出大門時，大狗突然逃出狗籠，追上走在蕾恩身後的亞倫，並大聲吠叫，讓亞倫嚇到後下意識開了1槍，正好擊中蕾恩的肩膀。

報導表示，蕾恩中彈後應聲倒地，同行警員庫爾特（Kurt Sinks）見狀，趕緊上前查看蕾恩的傷勢，並聯絡救護車，而亞倫仍不敢置信地直問「我開槍了嗎？」隨後，拉法葉警察局局長法蘭利（Patrick Flannelly）上週五召開記者會表示，警局決議後認為這起事件純屬意外，未涉及疏忽或其他魯莽行為，因此亞倫將重返工作崗位，不受懲處。目前蕾恩的狀況穩定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/