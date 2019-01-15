作公益卻在上百人前被砍死 數千人上街哀悼波蘭市長

2019-01-15 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭港都格但斯克（Gdańsk）市長阿丹莫維奇（Paweł Adamowicz），13日晚間在波蘭最大規模的慈善活動上，在數百位民眾被持刀砍殺，經五小時手術搶救，但因「嚴重傷及心臟、橫膈膜及內臟」，昨（14）日不幸身亡。而此事也震驚波蘭，許多地方都舉辦了悼念活動，有上千名民眾參加。

據《法新社》報導，53歲的阿丹莫維奇作風開明，支持同性戀者、雙性戀者與跨性別者（LGBT）權利，寬容對待少數族群，去年他參加同志遊行，在波蘭政壇上堪稱罕見，也時常與右派保守政黨「法律與公正（PiS）」針鋒相對。阿丹莫維奇在格但斯克當了20年的市長，此噩耗也傳遍波蘭。

在阿丹莫維奇不幸身亡後，格但斯克與波蘭首都華沙各有數千名民眾上街，此外在其他12個都市也都有民眾遊行哀悼。

警方表示，27歲的犯人史蒂芬曾因犯下4起持械攻擊銀行刑案而被判處逾5年徒刑，直到近期才獲釋。對於殺害阿丹莫維奇，史蒂芬至今仍不認罪，目前警方懷疑他有精神疾病，會為他作心理測驗作鑑定，警方也表示未來史蒂芬若在法庭上被判有罪，法院可能會判無期徒刑。

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