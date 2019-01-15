密集、蜘蛛恐懼症慎入！ 巴西天降蜘蛛雨 真相竟是...

2019-01-15 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名14歲男童日前在祖父母農莊遊玩時，發現天上布滿小黑點，仔細一看這些黑點竟全是不斷蠕動的蜘蛛，他被嚇得目瞪口呆，後將畫面拍下PO網，只見天上蜘蛛數量之多，令人看了不禁起雞皮疙瘩。

拍下影片的方賽卡（JoãoPedroMartinelli Fonseca）當時正在里約熱內盧以北，米納斯吉拉斯州的「Espírito Santo do Dourado」小鎮拜訪祖父母的農莊，正當他四處閒晃時，突然被漫天的黑點吸引注意力，定睛一看才發現是無數黑色的蜘蛛「凌空爬行」。

報導指出，此一景象在南美洲部分地區並不算罕見，這種蜘蛛是稀有的群居蜘蛛，喜歡在潮濕的夜晚集體結網，巨網動輒橫跨數十公尺，甚至上百公尺，蜘蛛們則在巨型網上生活，捕食不小心撞進網內的昆蟲，甚或是小型鳥類。

其實在人類歷史上，數百年前就已觀察到天降蜘蛛雨的類似現象，已故法國博物、昆蟲學家法布爾（Jean-Henri Casimir Fabre）就曾在知名作品《昆蟲記》-長金蜘蛛篇中提及此一特殊動物行為，惟其著墨不深，僅留有觀察報告而未有實驗設計的部分。

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