狼性？中國超市開幕送雞蛋 被人潮嚇到數分鐘急關門

2019-01-15 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省高郵市一間超市上週五（11日）開幕。有媒體報導，該間店為吸引顧客上門，事先宣傳辦會員卡就送雞蛋。未料，當天卻傳出因人潮爆滿，大門剛開沒多久，不得不暫時關閉。

綜合媒體報導，一名老伯表示早上7時左右就到。現場估計有數百位老人排隊，超市開門營業後，源源不絕的客人隨即將門口、部分區域擠得水洩不通。

報導指出，一名老婦透露，有拿到商家的宣傳單，但不曉得可以拿幾顆蛋。不少人都有換到6個一袋的雞蛋。不過，一名有拿到雞蛋的老人投訴態度不好，「開什麼超市」；還有大嬸不滿，告訴人家今天來辦會員卡可領免費雞蛋，但今天又不辦、憑傳單也拿不到，「白白排隊」；另有老嫗無奈直言，「拿不到，暫時不好發」。

報導提到，因現場人滿為患，大門才開數分鐘，商家趕緊降下電動門阻斷人流；一名似穿著紅色背心的男性工作人員急忙解釋，「人多了」。

中國網友回應，「關門是為安全考慮，只要有1個摔了，商家賠不起」、「商家也是醉了，明知道雞蛋在大爺、大媽心目中至高無上的地位，為何還要送」、「可憐的超市、可怕的人心」、「買了東西才送雞蛋會不會好點」。

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