為中國政府擦脂抹粉 美國關閉多所「孔子學院」

2019-01-15 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國孔子學院散布海外，被外界認為是中國海外維護形象、文化擴張的工具之一，去年美國關閉了至少10所孔子學院，媒體分析其原因。

《Inside Higher Ed》報導，孔子學院由中國政府資助，提供中文、文化相關課程，長期以來爭議不斷，多數爭議圍繞在學術自由、組織自治等面向，2014年美國大學教授學會發表一份報告，敦促大學關閉孔子學院或與其重新協商，確保學術自由。報告內明確指出，大多數學校與孔子學院簽有保密條款，並對中國政府有著不可接受的讓步。

報導指出，如今部分學校已關閉孔子學院，去年至少10所孔子學院被關閉，愛荷華大學稱關閉是預算考量，北佛羅里達大學則稱孔院與校方課程目標不相符等。在國防授權法下，羅德島大學也為了國防部經費，關閉孔院。

《自由亞洲電台》報導，紀錄片「假孔子之名」的導演秋旻表示，有些學校真正擔憂的是孔院背後的運作模式和審查機制，但為了各種原因，像是希望能招收中國學生，所以不得不掩蓋真相。秋旻統計，去年全球至少22所孔子學院關閉。

此外，全美學者協會也發現，孔院與大學簽約時，會要求校方不得損害孔子學院的名譽。

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