江蘇2萬兒童接種過期疫苗 家長抗議反被逮

2019-01-15 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇約有2萬兒童接種小兒麻痺疫苗過期疫苗，引發家長們恐慌，官方公布145名兒童使用過期多年疫苗，引發家長們憤怒，於本月11日包圍縣府和醫院抗議，把縣委書記拖出來圍毆，官方動員近千警察驅趕，但後續是，警方毆打及逮捕多位抗議家長，甚至有人流血，場面激烈。

綜合媒體報導，本月11日當天，約有近千家長前往抗議，不過官方卻以少數不法份子和非接種過期疫苗的家長借機滋事、造謠惑眾為由，逮捕多人，究竟逮捕多少人，說法不一，有從3人到10人不等，《自由亞洲電台》引述一位抗議家長的說法，直接看到3個人被警方抓走，警方只說是「煽動群眾」，沒說是受害家長；另位家長則說看到很多人被警察抓走。

《自由亞洲電台》報導，一位前往抗議的高姓家長表示，他的小孩在施打A群多醣流腦疫苗，正出現嚴重後遺症，包括神經系統面癱、1隻耳朵失聰、另隻耳朵萎縮、併發其他後遺症，已在北京、上海、南京做了4個月的治療都無效，就放棄治療了；而政府只發出一些登記信息，就沒有了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/