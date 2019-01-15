噁！飛機餐上活跳跳的蝸牛…女子搭東方航空險入肚

2019-01-15 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子從上海浦東機場搭乘東方航空前往澳門，在飛機餐的沙拉上，發現一隻還在爬行的活蝸牛，嚇壞這名女子，立即向空服員反映，據了解，東航已證實此事，只表示會進一步調查處理。

《星島日報》報導，事件發生在去年11月20日，女子搭乘的東航班機，一上機就開始供應飛機餐，這女子一打開沙拉的保鮮膜時，發現一隻正在活跳跳的蝸牛，女子說「這隻蝸牛比正常人的大拇指稍微小一些，當時還在動。」

她立即向空服員反映，並要求處理，只但獲得空服員口頭道歉，並表示要落地後處理，但一個多星期之後，她並未得到任何答覆，她曾聯絡該名空服員，但對方也說出差。

這名女子相當生氣，向上海市消費者協會投訴，上個月終於有回應，東航賠償金從200元人民幣（下同，約台幣900元）一直叫價到1000元（約4500元台幣），不過，這名女子還沒答應，指希望獲得工作人員登門道歉或公開道歉。

事情拖了一個多月後，東航在本月12日證實接到投訴，正在聯繫協商中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/