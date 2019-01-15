美中競爭升溫 美學者：雙方若敵意失控 恐導致戰爭！

2019-01-15 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕美中競爭升溫，美國多名研究美中關係的專家指出，對美中來說，2019年最大的政策挑戰是，必須找到一個途徑，以防雙方越演越烈的恐懼和雙方敵意失控，若發展成這種局面，最終可能會導致戰爭。

《美國之音》報導，美國著名智庫布魯金斯學會邀請40多名專家，針對今年美國和世界主要政策和挑戰做出分析，該學會資深學者李成（ Cheng Li）憂心，若美中發展到失去控制的局面，最終有可能帶來戰爭，並產生災難性後果。

歐巴馬時代曾任白宮國家安全委員會亞太事務資深主任的哈斯（Ryan Hass）則認為，今年最令人關注的是，美中關係是否會由目前的激烈競爭演變成敵意對抗，面對惡化的美中關係，美國、中國和其他國家又將如何回應？

該學會研究員伊尚卡爾（Dhruva Jaishankar）認為，美中新冷戰在某種意義上來說已經不可避免。另名研究員杜大偉（David Dollar）則提到，雖然鷹派可能會無視中國的妥協，但他建議美國應接受中國的妥協協議。

針對台灣議題，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲則呼籲，美國不要在誘惑下，將台灣作為棋子或是與中國談判的槓桿點，台灣政府則應維持目前的溫和和克制的中國政策。另外，他建議中國政府，不要將台灣現任政府妖魔化或是邊緣化，因為這是民選的台灣政府。

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