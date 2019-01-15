英相警告 國會若否決脫歐協議將導致國家分裂

2019-01-15 01:21

〔中央社〕英國首相梅伊今天籲請國會議員，「再考慮一下」她與歐盟達成的英國脫歐協議；並警告，否決這項協議恐將導致英國分裂。

梅伊在國會中說：「我要告訴各黨派的議員們，無論各位原本的結論為何，在未來24小時期間，請再考慮一下這項協議。」

她並表示，英國脫歐日期不應延後。

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