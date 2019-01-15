前恐怖分子巴迪斯蒂返羅馬 餘生都將蹲苦牢

2019-01-15 00:14

〔中央社〕義大利前左翼武裝份子巴迪斯蒂1970年代因涉及4宗謀殺案遭判刑，日前在玻利維亞被捕遭引渡回國，今天在警方戒護下飛抵羅馬，據信將以6個月的單獨監禁開啟無期徒刑苦牢生涯。

巴迪斯蒂（Cesare Battisti）飛抵羅馬時並未上手銬，但笑容有些勉強。義大利極右派內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）和司法部長博納費德（Alfonso Bonafede）在機場等候他到來。

因加入非法武裝革命團體，巴迪斯蒂1979年在義大利被捕和判刑，但入獄2年即越獄、逃往國外，自此流亡各國近40年。

他避居巴西多年，獲前任左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）保護，魯拉2010年甚至發布命令，拒絕將巴迪斯蒂引渡給義大利，因此激怒羅馬當局。魯拉本人目前則因貪腐相關罪名在監獄服刑。

現年64歲的巴迪斯蒂12日在義大利與玻利維亞警方的聯合行動中落網。在此之前，巴迪斯蒂還冀望玻利維亞的左翼總統莫拉萊斯（Evo Morales）提供他政治庇護。

巴迪斯蒂去年曾告訴法新社，一旦他被遣回義大利，勢必遭虐待、終致死亡。巴迪斯蒂有個巴西血統的5歲兒子。

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