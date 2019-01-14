IG最受歡迎照片是它！ 10天衝破2888萬個讚

2019-01-14 23:08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕一顆不明人士發布的「蛋」本月4日在Instagram橫空出世，短短10天內就獲得超過2888萬個讚，打破此前IG上的「最多獲讚數」紀錄、實境秀巨星凱莉珍娜（Kylie Jenner）去年二月所發布的一張女嬰握大拇指的照片；凱莉珍娜女兒的照片吸引到超過1832萬次讚。

紐約時報指出，這顆「超級普通」的蛋，不合常理地在「一起打破最多讚世界紀錄」的號召下，迅速達成目標，顯示網際網路用戶對引起騷動的渴望。除了IG，推特此前也曾出現類似的詭異熱潮；一名16歲高中生2017年為了獲得免費雞塊，以隨機提供100名轉發者約9250美元（約28.7萬台幣）獎金為號召，最後莫名其妙的創下超過500萬推特轉發的紀錄。

澳洲廣播公司報導，這顆甫實現「最多獲讚數」的蛋，本月透過LADbible、Buzzfeed等經常引爆病毒式話題的網路媒體，以及艾倫秀、今夜脫口秀等著名電視節目的傳播，迅速爆紅。

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