羅馬市政府與羅馬天主教會 為許願池的硬幣鬧不合

2019-01-14 23:01

〔編譯魏國金／綜合報導〕傳說拋一枚硬幣到羅馬許願池（Trevi Fountain）會帶來好運道，而這個丟硬幣的動作也成了數百萬觀光客到羅馬一遊的基本儀式，據統計，每一天有價值四千歐元（台幣十四．四萬元）的硬幣被丟入羅馬許願池，而該池一年的產值可達一百五十萬歐元（台幣五千四百萬元）。如今世俗的羅馬市政府與天主教會為了這筆財富的歸屬起了紛爭。

英國廣播公司（BBC）報導，一直以來，羅馬許願池的收入都歸天主教慈善組織「國際明愛會」（Caritas）所有，並作為救濟羅馬的窮困家庭與無家者之用。不過羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）宣佈，從四月一日起，該款項將不再付給明愛會，而是由市府用於維護文化古蹟與推動福利計畫上。

據悉，羅馬市議會已於上月底通過這項變革，然而天主教會對此強烈反彈。義大利主教會議辦的報紙「未來報」（Avvenire）十二日在標題為「奪取最窮者的錢」的頭版文章中，抨擊羅馬市府的官僚是「窮人公敵」。明愛會羅馬分部主任安巴魯斯神父說：「我們無法預見後果。我仍希望有轉圜餘地。」明愛會表示，已獲取大批政治人物、神職人員與記者的支持。不過在社群媒體上，有許多人認為教會無權獨攬該金額。

來自民粹政黨「五星運動」的拉吉二〇一六年擔任財政窘困的羅馬市長。二〇一七年下半年，她首度提出收歸許願金的計畫，然因引發廣泛批評而將之擱置，去年十月，逾兩萬群眾聚集在市府外，譴責拉吉無法解決垃圾沒收、道路坑坑洞洞的問題，要她下台。

羅馬許願池為教宗克勉十二世（Clement XII）於一七三二年委託建造。一九六〇年知名導演費里尼的電影「甜蜜的生活」中，美豔女星艾格寶穿著黑色晚禮服，走進噴泉池裡戲水的場景讓該許願池成為不朽的觀光景點，而向許願池拋硬幣的傳統則始於一九五四年的好萊塢電影「羅馬之戀」（Three Coins in the Fountain）。

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