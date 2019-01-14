「世上最醜老虎」悲憤撞牆？ 背後藏黑心商人詭計

2019-01-14 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕白老虎是孟加拉虎的白色變種，自然出生率是萬分之一，相當罕見，美麗的外貌讓牠們在動物園很受歡迎，卻被唯利是圖的商人看準商機，讓牠們近親繁殖，卻因此產出大量有生理缺陷的白老虎，其中被稱為「世上最醜老虎」的肯尼（Kenny）就是血淋淋的例子。

綜合外媒報導，肯尼1998年在美國一處老虎繁殖場出生，雖然一身白毛，但其貌不揚，擁有先天短鼻、大臉，和參差不齊的牙齒，由於不夠美麗，讓牠在2歲時被棄養，所幸之後被「松脂溪野生動物庇護所」緊急收養，才勉強撿回一命。

庇護所的保育員麥科邁克（Emily McCormack）指出，他在看到肯尼的臉時大吃一驚，事後他回追肯尼當初出生的繁殖場，結果該場地的負責人卻聲稱「是肯尼自己拿頭撞牆，才把臉給撞扁的」。麥科邁克認為這是藉口，繁殖場只是將問題怪罪到動物身上，拒絕承擔讓白老虎近親繁殖的惡行。

報導指出，透過近親繁殖產下一隻「漂亮完美」小白虎的機率約30分之1，其交易價格最高可達3萬英鎊（約新台幣120萬元），但剩下29隻會深受遺傳疾病所擾，造成如免疫系統缺陷、脊椎側彎、髖關節發育不良等問題，原本在一般情況下，健康的老虎可以活到25歲，但是肯尼10歲時就因罹患黑色素瘤過世了。

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