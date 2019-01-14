中國研究民運學者機場被攔 以「危害國安」為由限制出境

2019-01-14 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕今年是北京六四天安門事件三十周年，中國一名研究民運的獨立政治學者陳小雅向《明鏡》表示，日前她正準備出國旅遊時，竟被海關人員攔下，告知她已被當局限制出境，理由竟是：如果讓她出國，會對國家安全帶來危害！

綜合媒體報導，現年63歲，曾在中國社科院政治學所工作的陳小雅，因為著作《八九民運史》以及她與政府背道而馳的政治觀點被迫離職，離開後又再推出多本有關六四運動等民運、研究毛澤東、談西藏分裂等書，終於被中國當局盯上。陳小雅向《明鏡》表示，在本月11日，她與友人原本正準備搭機前往越南旅遊，但卻被海關人員攔下盤查，並告訴陳小雅其實她早在2018年10月就被政府限制出境，「去年十月收到上級有關部門通知，此人出國可能給國家安全帶來危害，限制出境。」

聽言，陳小雅不滿表示，「你們根據什麼限制一個公民的人身自由？我沒有被指控有任何犯法行為」但海關人員也僅回說他們只是奉命行事，之後便將陳小雅帶到出入境辦公室...。陳小雅指出，過去她到訪過許多國家，但是在江澤民、胡錦濤時代，甚至是習近平執政初期，她都能自由出國，而今卻被限制出境，陳小雅直言這顯示中國當局對於邊境管控更加強力。

其實去年11月初，中國自由派民間智庫北京天則經濟研究所的2名學者盛洪及蔣豪，本計畫出席所屬單位和美國哈佛大學費正清中心合辦的「中國改革開放40周年研討會」，但也在機場被攔住，通知禁止出境，以致不克參加。

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