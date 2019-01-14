「我100％是女人」修法隔月 德國首位跨性別議員出櫃

2019-01-14 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕德國地方議員馬庫斯‧甘瑟勒（Markus Ganserer）今年初透過臉書公開出櫃，表明跨性別的身分，是德國史上第1位出櫃跨性別議員，在德國社會掀起軒然大波。

綜合媒體報導，41歲德國巴伐利亞邦地方議員泰莎‧甘瑟勒（Tessa Ganserer）在去年10月勝選連任時還是馬庫斯‧甘瑟勒，直到1月初泰莎才在臉書上公開出櫃，宣示自己跨性別的身分，引起德國社會不小的騷動。

泰莎表示，她早在10年前就認為自己100％是個女人，但直到去年11月時，她才取得了精神科醫師的證明，確定她跨性別人士的身分。在新一屆的議會中，泰莎也計畫將性別登記為女性，但她沒有計畫接受變性手術徹底改變性別。

儘管巴伐利亞邦風氣較為保守，選民以天主教徒居多，但巴伐利亞議會主席艾格納（Ilse Aigner）仍然表態支持泰莎的決定。

德國聯邦議會2017年通過同性婚姻法，去年12月通過新法，允許民眾的出生證明可以有男、女以外的選項。

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