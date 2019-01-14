中國人口販子過年前搶抱2歲童 警察就在旁邊GG了

2019-01-14 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省1名女子今（14）日上午11點在東莞市公眾場所當眾搶走嬰兒車裡的2歲孩童，母親上前反抗發生拉扯，立刻驚動旁邊執勤中的員警，女子發現事跡敗露，居然立刻坐在地上裝瘋賣傻；網友呼籲，過年前當心小孩被人口販子抓走。

綜合外媒報導，這名30歲的女人口販子辯稱嬰兒車內的2歲孩童是她的，硬是要將孩子抱走，但遭到嬰兒的母親強烈抵抗，正在當地值勤的4名駐警立刻趕到，1名員警將孩子抱在懷裡，另外3名將女子帶走，不料她竟賴在地上大聲哭鬧，最後還是被帶回偵訊。

警方根據廣場保全人員的說法，發現該名女子已在當地遊蕩多日，甚至還會吃垃圾，女子也向員警自稱意識不清；至於民眾檢舉她是人口販子，警方表示還要深入追查，但目前被搶的2歲女童及母親均平安。

中國網友們得知此事後，齊聲譴責拐賣兒童的行為，紛紛留言指出「越裝瘋賣傻，越往死裡打」、「拐賣兒童應該判死刑」、「感覺搶小孩的還理直氣壯的」、「嘴巴抽她」、「打完了再報警」，但也有網友看見女子自行掙脫手銬，直呼「看來手銬還要改進呀」。

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