中國GDP成長造假 陳光誠：數字要報到官員滿意為止

2019-01-14 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民大學國際貨幣研究所副所長向松祚日前表示，2018年中國的GDP成長僅為1.67%，甚至是負成長，並非官方所公布的6.5%。對此，旅美中國人權律師陳光誠表示，中共數據造假絕非不慎出錯，是有意為之且行之有年，若上級政府對地方呈報的數字不滿意，要報到「他們滿意為止」。

綜合媒體報導，向松祚日前要求中國政府進行反思，由於誤判中美情勢，導致經濟重創；中國政府不守信用，民營企業不敢全心投資；另外，他還指出中國經濟多年來玩虛的，GDP成長絕不是官方宣稱的6.5%，若想徹底解決經濟問題，必須實行「稅改」、「政改」和「國改」，不過該演講影片曝光不久後馬上「被消失」。

陳光誠認為，中國政府是傀儡，向松祚該指責的是罪魁禍首「中國共產黨」。陳光誠調查後發現，中國農民的人均收入從未依實際狀況統計，都是按照政府需要隨便填的，要報到政府滿意為止，而虛報的數字一直維持在農民實際收入的6至8倍；另外，對於民營企業或小商家，稅務部門根本不在乎他們的盈餘，「稅要你繳多少就繳多少」，否則會上門開搶。

陳光誠說，中國的GDP成長是在「村哄鄉，鄉哄縣，一直哄到國務院」的情況下編出來的，雖然向松祚提出改革方案，但中共目前只會拚命封鎖消息，無力也無意解決問題。

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