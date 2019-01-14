劈腿被抓包惱羞刺死女友 答應冥婚卻讓遺體8個月未入土

2019-01-14 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞一名男子去年因為被女友抓包劈腿，惱羞成怒掏出刀子就對女友狂捅，女方當場倒在血泊中慘死。事發以後，女方家屬要求男子完成冥婚，娶屍回家。原先答應的男子因為太過害怕一度反悔，導致這名可憐女子的遺體直到現在都還遲遲未下葬。

根據英國《太陽報》報導，該起命案發生在去年5月，當時19歲的Confidence Chidiebere剛考完大學入學考，開心得要和男友Saliu Ladayo分享慶祝，沒想到在這時卻聽聞男友疑似劈腿的傳言，不敢置信的Chidiebere馬上跑去問清楚是怎麼一回事，兩人還因此大吵一架。

憤而離去的Chidiebere因為實在吞不下這口氣，決定再去找理論，但這次Ladayo連為自己爭辯的動作都沒有，只是道歉，並表示希望Chidiebere能夠原諒他。但Chidiebere咒罵不斷，導致Ladayo理智線斷裂，拿出水果刀就是朝Chidiebere胸口狂刺，最終慘死在刀下。

被捕後的Ladayo面對謀殺指控，對警方聲稱都是魔鬼唆使他犯行。Chidiebere家屬對於親人的死亡十分難過，要求Ladayo負責到底，遵循古禮舉辦冥婚，所有支出比照一般婚禮，該有的禮數一樣的都不能少，喪葬費也一律由Ladayo出錢。

面對死者家屬的脅迫，Ladayo只得答應，但因為太害怕冥婚，在進行婚禮前逃跑，讓儀式無法進行下去。而Chidiebere的遺體目前就這樣暫放在太平間，已經快8個月。

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