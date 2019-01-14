不甩川普嗆聲 土耳其堅持要打庫德族

2019-01-14 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日發布推特警告土耳其，千萬不要在美軍撤離敘利亞之際，對敘利亞的庫德族部隊進行攻擊，否則美國會「在經濟上摧毀土耳其」，今日土耳其無視川普昨日的推文，宣言絕對會力抗庫德族這群「恐怖份子」。

根據《法新社》報導，土耳其總統發言人今日表示「庫德族『人民保衛軍（YPG）』與伊斯蘭國（ISIS）是一樣的」，都是恐怖份子，土耳其絕對會力抗這群美國支持的恐怖份子，儘管川普昨日才以經濟出言威脅。

美國總統川普上月下令在30天內從敘利亞撤出2000名美軍官兵，土耳其政府隨即表示，他們已經蓄勢待發清除敘利亞國內的恐怖份子，包含庫德族「人民保衛軍」與伊斯蘭國。

立場支持庫德族「人民保衛軍」的川普昨日特別推文警告土耳其，如果土耳其當局在美國撤軍的時期攻擊庫德族，美國會「在經濟上摧毀土耳其」。

庫德族「人民保衛軍」被土耳其政府認為是恐怖份子庫德工人黨（PKK）的分支，而不只土耳其認定庫德工人黨為恐怖份子，美國與歐盟也將它認定為恐怖份子，不過大部分沒有將庫德族「人民保衛軍」與其劃上關係。

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