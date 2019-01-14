電梯內常有尿騷味！本以為是小狗便溺 住戶一查快氣瘋...

2019-01-14 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安某處社區住戶反映大廈電梯的尿騷味很重，本以為是某住戶養的狗亂便溺，後來住戶們受不了，調閱監視器一看，才發現1名女子是「小解慣犯」，住戶們紛紛表示「快氣炸了」。

根據中國《華商網》報導，西安市丈八北路鴻基新城沁園小區12號樓一單元的住戶表示，他們該棟2台電梯不時散發出濃重的尿騷味，偶爾還會在地上發現尿漬。由於持續很長一段時間了，10日住戶又再電梯裡發現水漬，終於忍無可忍，要求調閱監視器，驚覺是1名女子所為，如廁後還大搖大擺地走出電梯。

住戶們向記者表示，之前一直以為是某戶人家的小狗尿的，還有人在電梯裡貼出告示警告大家顧好自己養的狗，養狗住戶也不斷澄清並非自家狗所為，然而電梯中的尿騷味從未消失。直到10日調閱監視器後，才發現住在該棟某層樓的女子熟稔地脫下褲子，持續了10幾秒後才穿上褲子，若無其事地離開。

負責管理該社區的陳姓男子表示，根據資料，該名隨地便溺女子應沒有精神方面的疾病。他說，可以理解人有「三急」，但成年女子做出這樣的舉動，他和住戶都覺得匪夷所思。

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