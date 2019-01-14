韓世越號船難將滿5年 政府和船公司判賠倖存者220萬

2019-01-14 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「世越號」沉默事故今年將滿5週年，相關案件仍在法院纏訟，南韓水原地方法院今（14）日宣判，政府和船務公司對船難「應對不力」，應承擔賠償責任，向每名倖存者支付8000萬韓元（約新台幣220萬元）撫恤金。

《韓聯社》報導，世越號倖存者對南韓當局和船務公司提出損害賠償訴訟，一審結果今日出爐，南韓海警和世越號所屬的清海鎮海運公司，被指在事故初期應對不力，沒有即時採取撤離措施、耽誤逃生時間，導致後來逃生過程遇到很大的困難、承受極度恐懼和痛苦，有倖存者和家屬至今仍飽受創傷後壓力症候群之苦。

法庭判處南韓當局和船務公司應承擔賠償責任，向每名倖存者支付8000萬韓元撫卹金；向倖存學生的父母、兄弟姊妹和祖父母支付400萬至1600萬韓元（約新台幣10萬至44萬元）不等的撫恤金；向其餘倖存者的配偶、子女、父母、兄弟姐妹支付200萬至3200萬韓元（約新台幣5萬至88萬元）不等的撫卹金。

世越號的遇難者遺屬也對政府和船務提起損害賠償訴訟，去年7月一審判決認定，當局和船公司在事故初期應對不力，並判處向每名遇難者支付2億韓元（約新台幣550萬元）撫卹金。

2014年4月16日，世越號在前往度假勝地濟州島的途中，於南韓西南海域沉沒，奪走了304人的生命，其中大部分是參加畢業旅行的高中生。

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