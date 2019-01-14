民調：菲人最信任美國 最不信任中國

2019-01-14 19:09

〔中央社〕根據菲律賓民調機構最新調查，即使在杜特蒂總統的影響力之下，美國仍是菲律賓民眾最信任的國家，而中國是菲人最不信任的國家。

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）今天公布的調查顯示，在6個特定國家之中，美國最受信任，有84%菲人信任美國，16%不信任；其次是日本，有75%菲國人信任日本，25%不信任。

菲人最信任的國家接下來依序是：澳洲（72%信任、27%不信任）、英國（57%信任、40%不信任）、俄羅斯（45%信任、54%不信任），以及中國（39%信任、60%不信任）。

這份調查是於去年12月14日至21日所作，受訪民眾為1800名成年人，誤差值正負2.3%，信心水準95%。

最新調查和3月時進行的調查相比，信任美國的菲人增加了5個百分點，而信任中國的民眾下滑了2個百分點。

菲律賓總統杜特蒂於2016年6月底上任後，外交立場親近中國與俄羅斯，而疏遠美國。他不時在公開演說中抨擊美國，讚美中國及俄羅斯。

調查進行前不久，美國才剛歸還奪走117年、象徵菲律賓國恥的3座巴朗吉佳（Balangiga）大鐘，菲人對此十分感謝。

另方面，菲律賓與中國存有南海爭議，多數菲律賓人認為中國憑藉優勢力量，持續在南海區域霸凌其他國家。

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