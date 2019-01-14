黃狗變黑狗！男憂偷狗被發現 竟用染劑強行變色

2019-01-14 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇有名吳姓男子因自家愛犬走失，竟偷走朋友趙姓男子的格力犬幼犬，還用染髮劑，把對方的狗從黃色染成黑色，企圖湮滅證據。不過趙男的犬舍有裝設監視器，吳男行跡敗露被警方逮捕。

綜合外媒報導，39歲的吳男是愛狗人士，某天自家黑色格力犬走失後，想到友人趙男也有養格力犬，便趁著趙男上班時，偷偷潛入趙男經營的犬舍，偷走1隻價值人民幣1萬5000元（約台幣6萬7500元）的黃色格力犬。吳男擔心，遛狗時會被趙男發現，甚至用染髮劑把狗的毛色染成黑色。

趙男發現犬舍中最鍾愛的格力犬失蹤，隨即報警處理。警方調閱趙男提供的監視影片發現是吳男所為，吳男也坦承罪行，警方遂將其刑事拘留，狗狗也順利回到主人身邊。趙男表示，自己犬舍的狗常被人偷走，去年就被偷了12隻，於是在周邊裝了4台監視器，才能迅速抓到偷狗的吳男。

據報導，吳男相當奸詐，不偷其他大隻的格力犬，只偷走年齡小，血統最好的小隻格力犬。格力犬又名格雷伊獵犬、靈（犭是），身形優美，四肢強健，多用於狩獵和競速，奔跑速度快，是賽狗比賽的專門犬種。

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