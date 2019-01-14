中國人不來賺更多 南韓免稅店銷售額創歷史新高

2019-01-14 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕南韓免稅店協會（Korea Duty Free Shops Association）今日公布的數據顯示，去年南韓免稅店銷售額未受到薩德事件影響，反而衝上歷史新紀錄，從128.4億美元（約台幣3852億元）暴增至172.3億美元（約台幣5169億元）。

綜合外媒報導，2017年南韓當局接受美國援助，部署薩德飛彈防禦系統，雖南韓主張此舉為防禦措施，仍引起中國不滿。中國民眾不僅抵制南韓產品，中國也發布旅行禁令等，抵制南韓。

不過南韓的免稅商品銷售量卻逆勢成長，南韓免稅店協會的數據顯示，2018的銷售總額是歷年來最高的，比起去年同期的總額，成長了34.6%，總金額達到172.3億美元（約台幣5169億元）。業界專家表示，中國代購商到南韓採購化妝品，再轉賣給中國消費者，取代團客的消費模式，帶動銷量增加。

數據中也指出，南韓最大的免稅店「樂天」在明洞的分店，創下單店最高銷售紀錄，總額高達35.6億美元（約台幣1068億元）。

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