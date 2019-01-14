餵養5米鱷魚15年 她失足墜池「半個身體幾乎消失」

2019-01-14 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕印尼北蘇拉威西省（Sulawesi）一名44歲女子迪希（Deasy Tuwo）日前餵食公司飼養的鱷魚時，疑似失足墜池，被人發現時，遺體已被鱷魚啃爛，死狀淒慘。

綜合外媒報導，迪希就職於當地一間由日本人所開設的珍珠養殖公司，工作長達15年，每天除了處理例行公事外，早晚還會固定帶雞肉、豬肉或金槍魚去餵養5公尺長的鱷魚。11日上午，迪希突然不見人影，而她的同事找遍公司依然找不到人，直到同事經過鱷魚池時，竟發現池中有一具疑似人體的漂浮物，嚇得他急忙通知公司並報警處理。

報導指出，警消人員趕到現場後，從池子裡打撈迪希的遺體，然而遺體已被鱷魚撕咬啃爛，右上半身幾乎不見，判斷是被鱷魚吃掉，場面怵目驚心。

迪希的同事提到，迪希工作15年來，從來沒有發生過這樣的意外；警方表示，詳細原因還需要進一步調查。

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