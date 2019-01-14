南韓動保組織秘密撲殺數百隻狗 以保捐款不斷

2019-01-14 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大動物保護組織爆出大醜聞，數百隻逃過成為盤中飧命運的狗，竟遭收容組織的負責人秘密撲殺，以確保獲得源源不斷的捐款。

《法新社》報導，南韓食用狗肉人數雖然逐年下滑，但每年仍約有100萬隻狗被吞下肚，當地「維護地球動物權益協會」（Coexistence of Animal Rights on Earth, CARE）一直在該國各地肉狗飼養繁殖場擔任援救犬隻的先鋒。CARE約有2.3萬名成員，每年吸引約20億韓元（約新台幣5500萬元）捐款。

但CARE內部員工向《韓民族日報》（Hankyoreh）爆料，由於收容所空間不足，CARE的負責人朴昭妍（Park So-Yeon，音譯）秘密撲殺了230多隻獲救犬隻，數量相當於同時期CARE拯救犬隻的4分之1。員工指出，只有10%犬隻患有無法治癒的疾病，大多是因體型較大遭到撲殺，CARE再將這些動物登記為被領養。

CARE經常呼籲各界捐款，以執行更多救援任務，且需維持運作以證明捐款的合理性。這個組織向來聲稱，即使沒有找到新飼主，犬隻也不會遭到撲殺。

朴昭妍後來表示，由於「救援任務激增」，自2015年以來「小數量」的撲殺「無可避免」。她說，只有極具攻擊性或重病無法治癒犬隻才會被撲殺，但CARE會先積極治療。

CARE工作人員週末在辦公室示威，要求朴昭妍辭職。

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