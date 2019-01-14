加國總理批無視豁免權 中國外交部回嗆多讀點書

2019-01-14 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大去年12月逮捕中國科技大廠華為財務長孟晚舟，引發中加關係緊張，中國隨後逮捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig），加拿大總理杜魯道日前對中國開砲，痛批逮捕康明凱是無視外交豁免權的行為，今（14日）中國外交部回嗆，先去認真學習和研究《維也納外交關係公約》和國際法。

綜合外媒報導，因互相逮捕雙方公民，導致中加關係緊張，加拿大總理杜魯道日前重申加拿大是一個法治國家，一切依法行事，包括允許孟晚舟保釋，杜魯道要求中國應比照辦理，怒批：「中國隨意、武斷且不公平地拘留兩名加拿大公民，且其中一案顯示了對外交豁免權的不尊重。」

中國外交部新聞發言人華春瑩今（14日）對此做出回應，稱關於外交豁免問題，「建議加方有關人士表態前，首先認真學習和研究《維也納外交關係公約》和國際法，不要似是而非、貽笑大方。」

華春瑩強調，康明凱不是現任外交官，持普通護照、商務簽證入境，聲稱其涉嫌從事危害中國國家安全的活動而被有採取強制措施，根據《維也納外交關係公約》及國際法，不享有豁免權。

華春瑩還回嗆：「加方稱所有國家都需尊重司法獨立，我想，加方應首先拿出實際行動來，證明自己是司法獨立的。」

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