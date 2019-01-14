天藍色冰山翻身影片曝光！攝影師意外捕捉直呼幸運

2019-01-14 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕義大利提歐佐（Stefano Tiozzo）在Youtube上傳1支在阿根廷國家公園意外捕捉到的「冰山翻轉」（Iceberg flips Over）畫面，天藍色的冰山慢速轉了一圈，讓不少網友直呼好美！

提歐佐在上月4日上傳該支影片，他表示他在阿根廷巴塔哥尼亞地區（Patagonia, Argentina）國家公園的船上拍到了難得一見的畫面，影片中可見，天藍色的冰山一開始好好豎立在水中央，隨後開始慢速翻身，旁邊伴隨民眾驚呼的聲音，翻身後的冰山顏色變得較深，幾秒鐘過後便翻身完成。

提歐佐說：「我竟然可以看到這罕見的一幕，更幸運的是我的相機在準備拍攝照片前已經先打開，才能即刻錄下這畫面。」他表示，雖然這影片短短幾秒，但仍可清楚看到冰山在翻動時的形狀及顏色的變化，相當令人震撼。

網友在影片底下留言「冰山的顏色看起來好像假的」、「真的是稍縱即逝的瞬間」、「也太漂亮」，不少網友更期待提歐佐遊玩智利的影片何時會剪出來，紛紛問道「影片會發到Youtube上嗎？」、「什麼時候會發布？」看得出網友相當期待提歐佐的作品。

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