係金ㄟ！身上竟有2種DNA 「雙面貓」爆紅

2019-01-14 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕貓咪因為品種非常多，導致身上的顏色、花紋也相當多元。最近外國就有一隻超級特別的貓咪在網路上爆紅，因為這隻貓左半邊與右半邊是兩種完全不同的顏色。

綜合報導指出，法國一隻名為Narnia的1歲英國短毛貓最近在網路上成為網友討論的目標。因為牠的臉上同時擁有灰色、黑色兩種顏色，而且兩種顏色的分界正好在臉部正中間。如果從Narnia的左邊看過去，你會以為牠是隻黑貓，但如果從正面看過去，牠就變成了一隻「雙面貓」。

像Narnia這樣的雙面貓在外國被稱為「喀邁拉貓（Chimera Cat）」，牠們出現的機率相當罕見，只有當兩顆受精卵融合在一起、變成單獨的一個個體時才會出現，在喀邁拉貓體內，也同時存在著兩種DNA。

Narnia不但有自己的IG粉專，上面更已經有超過10萬名的追蹤者。許多網友在看到Narnia的模樣後大讚，「好美麗。」、「我完全愛上牠了！」、「牠很與眾不同。」、「牠真是美得驚人。」、「牠也太酷了。」

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