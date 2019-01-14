川普當總統旗下企業「發大財」 眾議院監督委員會要查

2019-01-14 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院政府改革暨監督委員會（Government Reform and Oversight Committee）新任主席、資深民主黨議員康明茲（Elijah Cummings）指控，美國總統川普利用總統職權，讓自己旗下的企業「發大財」，委員會正準備著手調查。

據美國媒體《CBS》報導，眾議院政府改革暨監督委員會主席康明茲，在當地時間13日接受《60分鐘》（60 Minutes）專訪時指控，美國總統川普以權謀私，從領導國家的工作中「發大財」，他所領導的委員會正著手準備對川普政府進行調查，馬里蘭州和哥倫比亞特區的檢察長則早已提起訴訟，指控川普擁華盛頓飯店的經濟利益，違反美國憲法。

康明茲指出，真正的問題是在於，川普是否透過其飯店、高爾夫球場和其他商業活動的收入增加而受益，他說人民有權知道，總統的所作所為，尤其是與外國的交涉談判中，到底是「為自己的利益還是國家的利益？」

另外有近200名民主黨國會議員發起訴訟，要求阻止川普在未獲國會批准的情況下，從旗下的全球業務中獲取外國資金。

對此，白宮方面駁斥康明茲的說法「完全沒有根據」，也不對正在進行中的訴訟進行評論。

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