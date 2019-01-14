掃購奶粉頻傳 中國代購遭斥噁心喊冤：為澳企打開中國市場

2019-01-14 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲超市內搶奶粉事件頻傳，屢屢登上國際媒體，網路流傳著「中國已然成為不要臉的代名詞」，但日前有經營華裔代購的民眾出面喊冤，表示自己算是幫澳洲企業開啟中國市場，都是報導過於偏頗才會讓民眾誤解他們。

綜合外媒報導，28歲澳洲華裔女子趙文波（Wenbo Zhao，音譯）向媒體投訴，表示在進行代購工作時，被旁邊路過的澳洲民眾斥責「噁心」（disgusting），並用手機不斷拍攝她，更說道要舉發她，她表示不怪澳洲媒體報導偏頗，因為澳洲民眾對於代購相當陌生。她更補充，每年向中國客戶售出超過500萬美元（約台幣1.1億元）的澳洲產品，算是為澳洲企業打開中國市場。

另名從事代購工作的婦女鄒麗（Li Zou，音譯）說：「在媒體大肆報導後，澳洲民眾只要看到亞洲臉孔的人在購買奶粉，都會認為他們是為了代購背後豐厚的利潤。」

昆士蘭科技大學商學院零售專家兼副教授莫提默（Gary Mortimer）則說：「由於中國產品山寨問題嚴重，當地消費者多數不信任本國產品，在了解澳洲產品有多重嚴格檢驗、品質保障後，才誘使許多人進而從事代購工作。」

莫提默更對代購者所說的為澳洲企業打開中國市場提出看法，表示產品要直接進入中國市場沒有那麼容易，非常具挑戰性。

對此有網友表示，自己住在澳洲多年，自從中國毒奶粉事件過後，澳洲就越來越多人從事代購工作；另有網友說：「代購的人並不噁心，他們是因為處在扭曲環境才產生的特殊工作，應該是要去追究為什麼會有這樣代購的行為發生，那就是中國的食品已經無法讓人放心的問題。」

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