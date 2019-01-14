照片走漏王妃飲食愛好...IS計畫食物下毒殺害凱特、喬治

2019-01-14 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕以殘忍謀殺手段聞名的伊斯蘭國（IS）日前竟鼓勵支持者謀殺英國凱特王妃（Duchess of Cambridge）及其兒子喬治王子（Prince George），據《每日星報》指出，有種種跡象顯示這些威脅恐怕是來真的，英國當局正在謹慎調查中。

綜合外媒報導，IS支持者在通訊軟體Telegram貼出一張凱特推著購物車的照片，照片中可見凱特購買了什麼食物，支持者分享該照片，並在手推車上畫上一個紅色的「叉叉記號」，寫道：「我們知道她喜歡吃什麼，下毒殺害她！」

《每日星報》報導，該照片在通訊軟體上引來數十名網友討論，包括凱特的購物習慣、常去的商店及如何將毒藥加到食物當中等，一名安全部門消息人士指出，該威脅可能與先前煽動IS在喬治王子的冰淇淋中下毒，目前已被判至少25年監禁的32歲英國男子拉希德（Husnain Rashid）有關，當局認為極有可能有所行動，目前相當警戒。

安全部門消息人士表示，放出要殺害凱特級喬治的消息，和拉希德所使用的是相同網站，且在裡頭有將近29萬條訊息都與計畫謀殺有關，更指出，通訊軟體Telegram有著軍用及的加密功能，是全球IS交換資訊的地方，可保護消息，且一傳出去即會被刪除，以防攻擊計畫走漏。

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