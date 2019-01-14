去年大使館遭襲擊 《WSJ》：美國曾考慮出兵伊朗！

2019-01-14 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國《華爾街日報》報導，美國白宮去年就已要求五角大廈制定攻打伊朗的選項，但不確定此計畫是否已被呈交給美國總統川普。

報導指出，去年9月伊拉克的美國大使館發生2起事件，親伊朗的武裝分子先向美國在伊拉克巴格達的大使館發射了3枚迫擊砲彈，幾天後又有不明武裝份子發射的砲彈落在伊拉克南部城市巴士拉的美國領事館附近。

事件發生後，時任前副國家安全顧問里卡德（Mira Ricardel）將伊拉克的襲擊行為描述為「戰爭行為」，並表示美國需要有相應的回應。

為了反制武裝份子做法，報導指出，當時川普的國家安全顧問波頓（John Bolton）已要求美國國防部，提出攻擊伊朗的作戰計畫，此事在國防部和國務院引起強烈關切。

報導引述幾名美國現任和前任官員，他們都對此計畫感到不安，「大家對此感到震驚，令人難以置信的是，這些人到底多想出兵伊朗？」

據報導，五角大廈有收到波頓的要求，但不清楚是否有制定出嚴密作戰計畫，也不清楚被呈交給川普。針對這項報導，目前美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）及國務院發言人都拒絕回應。

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