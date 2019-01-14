抖音被指中國情報工具 中官媒爆氣：華為之後新目標？

2019-01-14 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國短片平台「抖音（Tik Tok）」超紅，在全球每月活躍用戶數字達到5億，近日美國智庫研究指出，抖音將用戶資料傳回中國，成為中國當局收集情報的工具之一。對此中國官媒《環球時報》發文回擊，稱西方繼華為後，把目光瞄向抖音，並指西方對「中國製造」的污衊行動正不斷升級。

美國彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）最近公布研究報告指出，抖音受各國年輕人喜愛，如同讓中國App擁有「前所未有的跨境覆蓋」，抖音會收集用戶的數據，並傳回總部，可能成為西方國家的安全隱患，很可能成為「華為一樣的問題」。

針對此報告警告，《環時》立刻發文反擊，認為西方情報人員透過「輿論霸權」，對中國企業進行「圍剿」及「絞殺」，損害華企在海外發展及客戶的信心。文中批評，西方情報人員的眼中，不論抖音或是華為的產品和軟體做得再好、再受歡迎，他們都有著一個「邪惡的原罪」，那便是他們來自「紅色中國」，這個西方意識形態上的「敵人」。

該文還提到，有西方的專家曾表示，如果華為想擺脫這種被西方輿論「圍剿」的困境，唯一的辦法就是把公司總部搬出中國，與中國徹底斷絕關係，成為一個徹底的西方企業。

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