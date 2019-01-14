蓬佩奧：哈紹吉案不可接受 會向王儲找答案

2019-01-14 00:38

〔中央社〕正在中東訪問的美國國務卿蓬佩奧今天稍晚將訪問沙烏地阿拉伯。他在卡達表示，記者哈紹吉謀殺案令人無法接受，會向沙國王儲穆罕默德．沙爾曼找尋「新答案」。

第2屆美國-卡達戰略對話今天在卡達首都杜哈（Doha）舉行，蓬佩奧（Mike Pompeo）在開幕式中對卡達讓1萬3000名美軍駐紮烏代德（Al Udeid）空軍基地表達感謝，並重申期盼加強雙邊合作，尤其2022年世界盃足球賽將在卡達舉行。

土耳其「新曙光報」（Yeni Safak）網站報導，蓬佩奧提到，記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）謀殺案令人無法接受，強調自己將會向穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）找尋「新答案」。

他說：「賈瑪爾?哈紹吉謀殺案令人無法接受，我們將繼續與王儲及與沙烏地對話，以確保責任追究暨全面又完整。」

哈紹吉遺體遭到肢解但迄今下落不明。美國情報機構已做成就是穆罕默德．沙爾曼下令殺害哈紹吉的結論。土耳其高層也認為哈紹吉之死與沙烏地領導階層難脫干係。

半島電視台（Al Jazeera）報導，沙烏地阿拉伯、埃及、巴林和阿拉伯聯合大公國對卡達的封鎖進入第19個月，蓬佩奧今天表示，雙方失和實在持續太久。

他在與卡達外長穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani）的聯合記者會中表示，卡達與上述4國間的危機再繼續下去，只會讓敵人坐收漁利。蓬佩奧說：「當進行合作及爭端有限的時候，我們都會更加強大。當我們面臨共同挑戰，擁有共同目標的各國間卻出現紛爭，這向來毫無幫助。」

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林和埃及都是美國盟國，它們2017年6月指控卡達支持「恐怖集團」且尋求跟沙烏地死敵伊朗建立更緊密關係，因而與其斷交。同為美國盟友的卡達否認指控，認為上述國家侵犯其主權。

美國起先支持對卡達的抵制行動，後來致力說服各國擱置歧見，以聚焦對抗伊朗，不過華府的努力截至目前未竟全功。

卡達因與伊朗共享全球最大天然氣田，彼此關係複雜。卡達20多年前研發液化天然氣技術，使其得以轉型成為全球最富國之一。在上述危機發生後，卡達已決定增產天然氣。（編輯：陳彥鈞）

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