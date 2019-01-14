涉謀殺遭通緝 義大利恐怖分子巴迪斯蒂逃亡一生

2019-01-14 00:30

〔中央社〕1970年代涉及4宗謀殺案被判無期徒刑的義大利恐怖分子巴迪斯蒂，逃亡近40年後，昨天在玻利維亞被捕。巴迪斯蒂一生充滿戲劇性，他把自己起伏一生寫入一系列的暢銷驚悚小說中。

法新社報導，在巴迪斯蒂（Cesare Battisti）將近40年有關法律與外交的一系列事件中，昨天落網是最新的一次轉折。現年64歲的巴迪斯蒂傳奇一生，值得寫入他擅長的自傳式小說中。

在巴迪斯蒂缺席的情況下，義大利法院判處他無期徒刑，迫使他展開數十年的逃亡生涯，從墨西哥到法國和巴西，經常面臨引渡的威脅。

1970年代，巴迪斯蒂身為左翼活躍分子，被控涉及4宗謀殺案，1993年被判無期徒刑。

巴迪斯蒂坦承參加武裝革命團體，但他始終否認涉及任何命案。

但是，義大利當局仍然決心懲治1960年代末期以降長達10年左、右派恐怖主義橫行時代的最後人物之一巴迪斯蒂。

1954年12月18日，巴迪斯蒂出生於羅馬南部一個天主教家庭，父母親都是共產主義者。巴迪斯蒂講話溫和，他可以用多種語言滔滔不絕辯論不休。

巴迪斯蒂因微罪短暫入獄數次後，在1970年代末期加入共產主義無產階級武裝組織（Armed Proletarians for Communism），此一激進的左翼團體發動一連串的打劫與攻擊行動。

2011年接受訪問時，巴迪斯蒂曾說：「渴望以武力改變社會是愚蠢的。但是，聽著，當人人都持槍的時候，全球各地都出現游擊隊，義大利是處於革命前的情勢。」

巴迪斯蒂因為參加武裝團體，1979年在米蘭被捕和判刑，入獄2年後從羅馬附近的監牢越獄，先逃往法國，隨後在1982年逃到墨西哥。

法國當時的社會黨總統密特朗（Francois Mitterrand）保證不會遣返不再參與活動的前義大利左翼運動分子後，巴迪斯蒂1990年重返法國，並且展開寫作生涯。

為了糊口，他擔任管理員，同時開始撰寫驚悚小說，出版超過12本以上，其中許多帶有強烈的自傳傾向，聚焦前強硬派活躍分子的流亡和贖罪。

3年後，在巴迪斯蒂缺席的情況下，米蘭法院判定他殺害2名警察、參與謀害1名屠夫以及計畫攻擊1名珠寶商，這名商人在駁火中喪生，攻擊並造成商人14歲兒子終身殘廢必須以輪椅代步。

但是，巴迪斯蒂始終否認涉及這4宗發生在1978與1979年的血案。

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