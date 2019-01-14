華爾街日報：白宮要求提供攻擊伊朗選項

2019-01-14 00:14

〔中央社〕華爾街日報（WSJ）今天報導，和伊朗結盟的一群好戰分子去年9月發射迫擊砲攻擊美國大使館所在的巴格達外交使館區後，白宮國安團隊去年秋天要求國防部提供攻擊伊朗的選項。

報導引述現任與前任美國官員的話指出，國家安全會議（National Security Council）提出的這項要求，在國防部與國務院官員之間引發強烈關切。

國防部遵從這項要求，但不清楚攻擊伊朗的選項是否已提供給白宮，也不清楚美國總統川普是否知情。

報導中指出，去年9月3發迫擊砲擊中伊拉克首都巴格達外交使館區後，促使白宮國安團隊要求國防部提供攻擊伊朗的選項。3發迫擊砲擊中空曠地帶，並未造成任何人員傷亡。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）被記者詢及這項報導時，拒絕發表評論。國務院發言人也拒絕發表評論。

國家安全會議發言人馬奇斯（Garrett Marquis）今天發表聲明說，「國家安全會議協調政策，並且提供總統選項，以便總統預做準備以及回應各種不同威脅」，國家安全會議在攻擊事件後將會繼續「通盤考量各種選項」。

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