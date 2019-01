14歲老貓臨終 女童緊抱唱《你是我的陽光》暖哭網友

2019-01-14 00:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國一個知名社群帳號收錄貓咪貝里(Bailey)與女童艾比(Abby)的互動。日前14歲的貝里年紀大了,也生重病,在闔眼前由艾比抱著哼唱《你是我的陽光》(You Are My Sunshine)安撫愛貓,直到3小時後離開人世。

綜合媒體報導,美國伊利諾伊州女子瑪琳(Erin Merryn)在讀大學時遇到了貝里,就決定要養牠,共同相處14年。瑪琳的大女兒艾比及二女兒漢娜(Hannah)更是從小就與貝里成為好朋友,他們的互動充滿童趣與溫馨,由瑪琳攝影放到社群平台上,光是IG就吸引超過11萬追蹤者。

不過隨著艾比長大,貝里也逐漸變老、生病,老貝里於臨終前窩在艾比的懷抱裡,由艾比唱著老歌,更把貝里的名字融入歌詞裡,輕輕唱著「You'll never know Bailey, how much I love you.」(貝里你不知道我有多愛你),邊撫摸愛貓。貝里撐著半閉的眼睛;據瑪琳說,3個小時後,貝里就在艾比的懷裡離世。

網友看了影片不禁動容,表示「我從未見過像這樣的貓咪,有這種美好的關係」、「這是我看過最棒的影片,尤其當貝里嘗試伸出手想抱得更緊」、「我好愛這兩位,他們不僅帶給我陽光更帶來真摯的愛」等。

關於貝里貓咪的書預計今年4月正式發售,目前開放預購。

相關影音

相關連結

IG bailey_no_ordinary_cat

貝里貓圖書預購

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/