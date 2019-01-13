俄唯一太空電波望遠鏡失聯 不回應地球指令

2019-01-13 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯唯一的太空電波望遠鏡「Spektr-R」，自上週五（11日）以來與地球的控制中心失去聯繫，俄羅斯航太（Roscosmos）表示，望遠鏡今日也未能回應地球的指令。如果控制無法恢復，研究計畫將被迫停止。

綜合外媒報導，「Spektr-R」2011年被送上太空軌道展開任務，用於研究銀河系內外無線電波的動力學和結構，服役期已超過最初預期的使用壽命約5年，但自上週五起，通訊設備停止工作，無法回應來自地球的指令。

俄國專家正不斷嘗試重新與「Spektr-R」取得聯繫，今日行動已宣布失敗，明日將繼續嘗試。「Spektr-R」計畫的研究負責人科瓦列夫（Yuri Kovalev）表示，仍有希望。

俄媒指出，雖然目前望遠鏡不接收來自地球指令，但仍繼續發送科學資料。但如果控制系統無法恢復，研究項目將被迫停止。

另外，名為「Spektr-RG」的俄德軌道天文台預計在今年初發射升空。

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