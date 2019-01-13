罕病男怕活不到《復仇者聯盟4》上映 迪士尼讓他先看！

2019-01-13 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名罹患罕見疾病的33歲男子亞歷山大（Alexander），本身是個忠實的漫威迷，對於任何有關漫威的電影他幾乎都不會錯過。但身體狀況越來越差的亞歷山大，擔心自己撐不到今年4月才上映的《復仇者聯盟4》（Avengers：Endgame），上網抒發自己的心情，許願可以提早看到電影。終於，在熱心網友的幫忙下，迪士尼日前聯繫上亞歷山大，答應讓亞歷山大成為全球第一個看到《復仇者聯盟4》的人！

綜合外媒報導，預計在今年4月26日上映的《復仇者聯盟4》，劇情發展讓不少漫威迷期待。然而，罹患罕病「范可尼氏貧血」（Fanconi Anemia），更因為此病連帶引發肝癌、口腔癌，甚至骨髓開始衰竭的亞歷山大，擔心自己恐怕等不到電影上映的那天，和全球漫威迷同樣期待《復仇者聯盟4》的亞歷山大，在本月6日，透過帳號@alexander_q在論壇「Reddit」上發文陳述自己的病情，還哀傷表示自己可能4月前就迎接自己的「Endgame」，希望可以在走之前看到這部電影。

不少網友看了以後，馬上開始轉推分享該文，貼上標籤「#Avengers4Alexander」（復仇者，為了亞歷山大）的貼文被轉載到各大社群，還有好心人為亞歷山大設計海報、拍攝影片，為了讓漫威官方看到這個消息。

終於，迪士尼給出了回應，主動聯繫了亞歷山大討論要如何實現他的願望，而亞歷山大很可能成為全世界第一位先看到《復仇者聯盟4》的影迷！亞歷山大將這個消息分享到自己的推特上，網友也紛紛為其感到開心。

另外，還有網友希望透過捐款幫助亞歷山大，但亞歷山大婉拒掉了，表示與其捐款給他，不如將錢捐給「范可尼氏貧血研究基金會」（Fanconi Anemia Research Fund），讓更多人認識這個疾病，去幫助更多需要幫助的人。

@ManaByte

Disney have reached out and we're discussing options. Thank you all so much. This is everything I could have hoped for!



Please consider donating to Fanconi Anemia research: https://t.co/ErEBXW3Nxd — alexander_q （@alexand63802267） January 10, 2019

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