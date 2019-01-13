中美貿易戰結束之日無法預測 日商紛紛考慮從中國遷廠

2019-01-13 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中美貿易戰進入休戰期，雙方的經貿代表也在1月6日，於中國北京舉行為期3天的「副部長級貿易談判」，但兩國是否能在3月1日的談判期限前達成最終協議，依舊是未知數；不過有鑒於中美兩國的對立不只有在貿易方面，還擴及外交與軍事，而美國總統川普過去也有撕毀協議的前科，不少日本企業為了避免蒙受損害，已經開始考慮將生產基地從中國遷移到別國避險。

根據日媒《共同社》報導，中美貿易談判的下一階段為部長級談判，美方談判代表的美國貿易代表署（USTR）首長，美國貿易代表勞勃·萊席爾（Robert Lighthizer）已經表明不會輕易向中國妥協的強硬態度；據稱在副部長級談判開始前，萊席爾就曾建議川普，不能接受中國答應要大量進口美國大豆與牛肉的「口頭承諾」，強調必須加強施壓力道。

報導指出，長期持續的貿易戰，讓自身經濟出現危機感的中國開始出現讓步的態度；中國的經濟惡化不僅是直接受美國加課關稅影響的中國企業，還逐漸擴及資訊業及零售業，中國社會科學院的專家也表示「沒想到中美貿易戰的影響程度，甚至對心理打擊的影響如此巨大」；而美中兩大國被稱為「新冷戰」的格局也不只在貿易，還包括外交與軍事等多方面對抗，緩和已經不太容易了。

如果中美貿易談判最終能達成共識，美國將暫時不對相當於2000萬美金的中國進口商品加徵關稅，但加課關稅的項目是否會全部撤銷也屬未知數；日本智庫「農林中金綜合研究所」指出，川普的行動難以預測，建議在中國設生產地的日本廠商，應做好最壞的停損措施；日本重化工業器材製造商「小松製作所」的社長大橋徹二指出，如果美國準備長期對中國展開貿易戰，不排除進一步將生產基地遷出中國；日本事務機器及光學機器製造商「理光」也將提前準備，把複印機在中國的生產基地轉移到泰國。

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