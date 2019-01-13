中客擠爆香港紅磡、土瓜灣 民間促港府限制人數

2019-01-13 22:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港紅磡、土瓜灣地區近年被中國觀光客「攻陷」，對當地居民的生活造成極大不便，尤其「珠港澳大橋」去年開通後，更疑似出現非法旅行團。因此，多個地區組織、民主派立法會議員毛孟靜等人，13日發起抗議活動，要求港府控制中國旅行團數量。

綜合香港媒體報導，立法會議員毛孟靜、荃灣區議員譚凱邦、曾舉辦反赤化反殖民遊行的本土派政治人物「金金大師」梁金成，以及組成「陸客逼爆九龍城關注組」的地區組織人士，13日在紅磡舉行論壇，並巡視區內交通及旅行團充斥的情況。

毛孟靜表示，香港去年的外籍觀光客料達6千萬人次，其中有8成來自「內地」，中客滿街跑的問題非一朝一夕，港府多年來卻怠於處理。例如，許多在土瓜灣上下車的遊覽車，已阻礙到學校巴士通行；港府雖在2016年增設90個遊覽車停車格，但根本不敷使用。她建議，短期內應優先處理觀光潮「漫入」住宅區的問題，將遊覽車上下車處改設於啟德郵輪碼頭。

譚凱邦則批評，隨著「珠港澳大橋」去年10月開通、「廣深港高鐵」香港路段去年9月開通，中國「超低價旅行團」來港數目攀升，土瓜灣正是中客團的必訪地點。然而，他認為，過多中客團會「嚇走」其他國家的旅客，要求政府與中國相關部門協調，從源頭限制旅行團入境數量。

「九龍角落」社區主任曾穎彤表示，即使政府劃設雙黃線或禁區，遊覽車司機還是會變相繞圈行駛，無法改善旅客下車時所造成的交通阻塞。她贊成「源頭減人」的政策，為入境旅客人數設限，雖無法一蹴可幾，但可考慮將「一周一行」減為「一月一行」。

在土瓜灣居住40年的70多歲冼婆婆，對旅客擠爆街頭的情況怒不可遏，「下午3點到5點都寸步難行，你們（旅客）最大呀！」她批評政府「不理居民、辦事不力」，希望限制旅客人數。

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