夾娃娃機夾中「iPhone X」 他超興奮開箱 打開竟是八「顆」保險套

2019-01-13 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名男子將自己玩娃娃機夾到手機「iPhone X」的經過、及開箱的經過錄了下來，原先開心夾中iPhone X的他，在開箱時，發現裏頭竟是八顆偽裝成巧克力的保險套。

印尼男子Amrozi在7日上傳自己玩娃娃機的4段影片至臉書上，第1段是朋友拍攝他玩夾娃娃機夾手機「iPhone X」，與手機鑿戰一番後，男子終於夾到手機，並興奮地向鏡頭揮舞炫耀自己的戰果。

接下來的3段，都是Amrozi開箱的影片。Amrozi首先興奮地觀看「iPhone X」的外觀，並撕開了塑膠封膜，就在開箱的那一瞬間，Amrozi看到了增加重量用的瓦片，他傻眼地將其拿開，才發現藏在底下的，竟是8顆巧克力。

Amrozi及友人是既好氣又好笑，不過他也想說算了，就打算把巧克力吃了，結果拆開包裝，裏頭竟全是保險套，令他們都看到都傻眼了。儘管上當，但他也樂觀表示，至少短期內不用買保險套了，還算有收穫啦。

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