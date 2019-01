英國黃背心左右派互槓 有傳單竟印「支持虐待兒童」

2019-01-13 23:21

〔即時新聞/綜合報導〕繼法國「黃背心」運動後,英國倫敦12日也模仿巴黎的抗議活動,極右派和極左派人士都身著黃背心,因脫歐問題當街槓上互毆,現場一片混亂。

綜合媒體報導,英國左翼人士先發起這次的示威,數百人上倫敦街頭抗議政府的撙節政策,表示「受夠了貧窮、不公義」,要求首相梅伊(Theresa May)下台、提前大選;加上近日英國國會退回梅伊政府的脫歐計畫,左翼團體和支持脫歐的右翼團體當場發生衝突,右翼人士焚燒歐盟旗幟,怒指左翼是「敗類」,現場一度要警方維持秩序、將雙方支開。

雖然這次英國的黃背心運動仿效法國,都源自「無法忍受社會的不公義」,但英國的抗議規模不如法國。法國黃背心運動自去年11月中展開,目的是為了抗議政府增收燃料稅,現今已進入第9輪示威。

這次的黃背心運動還衍生出另一個小插曲:右翼抗議者發出的傳單引來網友嘲笑,因為傳單上印的「We stand for」(我們支持)的項目中,發現竟有「Child abuse」(虐待兒童)和「Rape」(性侵)等字眼,網友大力嘲諷「有人可以教他們分清楚『stand for』(支持)和『stand against』(反對)嗎」、「幫哭哭」、「問號」。

Fair play to the yellow vests, declaring that you stand for child abuse, people starving and corruption is pretty brave pic.twitter.com/DBCPdltwOo