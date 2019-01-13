英國黃背心左右派互槓 有傳單竟印「支持虐待兒童」

2019-01-13 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕繼法國「黃背心」運動後，英國倫敦12日也模仿巴黎的抗議活動，極右派和極左派人士都身著黃背心，因脫歐問題當街槓上互毆，現場一片混亂。

綜合媒體報導，英國左翼人士先發起這次的示威，數百人上倫敦街頭抗議政府的撙節政策，表示「受夠了貧窮、不公義」，要求首相梅伊（Theresa May）下台、提前大選；加上近日英國國會退回梅伊政府的脫歐計畫，左翼團體和支持脫歐的右翼團體當場發生衝突，右翼人士焚燒歐盟旗幟，怒指左翼是「敗類」，現場一度要警方維持秩序、將雙方支開。

雖然這次英國的黃背心運動仿效法國，都源自「無法忍受社會的不公義」，但英國的抗議規模不如法國。法國黃背心運動自去年11月中展開，目的是為了抗議政府增收燃料稅，現今已進入第9輪示威。

這次的黃背心運動還衍生出另一個小插曲：右翼抗議者發出的傳單引來網友嘲笑，因為傳單上印的「We stand for」（我們支持）的項目中，發現竟有「Child abuse」（虐待兒童）和「Rape」（性侵）等字眼，網友大力嘲諷「有人可以教他們分清楚『stand for』（支持）和『stand against』（反對）嗎」、「幫哭哭」、「問號」。

Fair play to the yellow vests, declaring that you stand for child abuse, people starving and corruption is pretty brave pic.twitter.com/DBCPdltwOo — Gilbert （@GilbertMac） 2019年1月12日

傳單上印的「We stand for」（我們支持）的項目中，赫然發現有「Child abuse」（虐待兒童）和「Rape」（性侵）等字眼。（圖擷取自推特）

網友表示「有人需要教他們搞清楚『stand for』（支持）和『stand against』（反對）」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/