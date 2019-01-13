泰國辣妹熱舞「展售機車」 4男童衝搖滾區「尬電臀」

2019-01-13 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上瘋傳一段影片，內容是2名泰國辣妹在機車展售活動中「大跳熱舞」吸引成年觀眾關注，不料卻反而吸引4名男童來湊熱鬧，不僅拿手機出來近距離拍攝辣妹，還在底下學辣妹扭腰擺臀，讓許多網友看了直呼「弟弟前途不可限量」。

臉書粉絲專頁「ปากดี」11日po出一段影片，只見當時某品牌的機車正舉行展售活動，兩名僅穿著小可愛短背心和黑色超短熱褲的辣妹不停扭腰擺臀熱舞炒氣氛，試圖吸引民眾目光。然而沒想到，現場不見大人上前圍觀，反而是4名小男孩紛紛拿手機跑到辣妹跟前拿手機錄影，甚至最後還乾脆跟這2名辣妹尬起舞來，大秀「電臀」看誰比較性感。

影片曝光後許多網友都笑翻，「咖啡色衣服的弟弟太陶醉了吧XD」、「我目光都在弟弟們身上了」、「咖啡色衣服弟弟前途不可限量」、「爸爸：影片回家通通傳給我」、「當小孩真好」、「小朋友很單純很可愛！」。不過也有網友認為，「家長應該要阻止一下，別讓小朋友看這種熱舞。」

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