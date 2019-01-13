中國放話升高南海衝突 美智庫：應只是試探性喊話

2019-01-13 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名鷹派退將羅援去年12月表示，「美國最怕死人，擊沉美國航母讓他們傷亡5千到1萬人，看美國還怕不怕」，對此美國華府智庫專家波林（Greg Poling）認為，羅援這番話是中國向華盛頓發出的試探性氣球，不是真的想在南海動武。

根據美國之音（VOA）中文網報導，美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）主任波林（Greg Poling）認為，中國鷹派退將羅援上個月發表關於擊沉美國航母的激烈談話，是經過中國北京當局授意，這番話只是為了在華盛頓引起「中國好像真的要動武了，我們該不該退讓？」的討論，中國真正的政策不會是在南海動武，羅援的喊話，不過是中國向華盛頓發出的試探性氣球罷了。

波林認為，中國當局對於在南海與美國發生衝突的興趣不大，過往與越南、菲律賓發生衝突時也是一樣，中國希望儘量不動用武力，多以「霸凌」、「威嚇」的手段為主。但波林也擔憂，中國會因為美中貿易戰、人權問題等因素，或是美國盟國在南海的行動跳起反擊，導致事故與誤判發生，進而演變出升級的衝突。

另1個美國智庫「哈德遜研究所」高級研究員魏茲（Richard Weitz）則認為，由於過去一段時間緊張的美中關係，中國光是處理貿易戰的問題就措手不及，最近在南海問題上應該會更加謹慎，南海也可能因此趨於平靜。

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