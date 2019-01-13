「卑劣至極」 得知FBI曾暗中查自己 川普抓狂連發廢文

2019-01-13 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕據美媒揭露，2017年5月時任美國聯邦調查局（FBI）局長曾調查川普是否為俄羅斯工作。川普看到此篇報導後約2小時內，，氣得在推特連發了數則貼文，痛罵FBI「卑劣至極」。

根據《紐約時報》，川普曾在競選時，呼籲俄羅斯要駭入希拉蕊的電子信箱，對此，原先FBI的調查不敢動作太大，唯恐驚動媒體，妨礙了搜查。然而，川普曾在剛上任時，曾邀約當時的聯邦局長柯米（James Comey）聚餐，在餐會中要求柯米對他「表示忠誠」，卻沒有獲得肯定的回覆，接著，柯米在2017年5月9日被解職，這讓FBI放棄先前的顧慮，決定大動作調查，FBI的調查就併入特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的「通俄門」調查當中。

川普也看到此篇報導，他不喜歡紐約時報，但是對FBI更火大，川普憤怒地用推特連發數篇推文：「在糟糕的《紐約時報》看到，在我解僱柯米以後，那些因為差勁原因被解僱的聯邦調查局長，竟然沒有證據便調查我，卑劣至極！」、「柯米的可笑之處，就是兩黨都想炒掉他」、「由於柯米差勁的領導能力，FBI陷入了一陣混亂，我解僱柯米，可說是美國偉大的一天。」

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