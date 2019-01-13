撤掉合照換自拍 遭男友踹飛3顆牙 1顆嵌入鼻腔...

2019-01-13 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國29歲女子艾希頓（Lois Ashton）把她和當時男友麥克奈爾（Andrew McNair）的合照換成自己的自拍照，不料隔天一早麥克奈爾怒氣沖沖，對艾希頓拳打腳踢，導致她3顆牙齒被踢落，其中1顆還被踢進鼻腔。

根據《每日郵報》12日的報導，艾希頓某天晚上和女性友人外出聚會，當晚回家開心把臉書大頭貼換成自己的自拍照。沒想到隔天早上醒來，就看到麥克奈爾大為光火地質問她，為什麼把他們倆的合照撤下，且不等艾希頓解釋便開始動粗；麥克奈爾先用腳踩女友的頭，接著拚命狠踹，不但踢飛了3顆牙齒，其中1顆還飛進她的鼻腔。

艾希頓表示，當時她把手伸進鼻孔，就能摸到那顆牙齒。雖然事後麥克奈爾被捕，入獄服刑3年，但再11個月後就會假釋出獄，以致她每天都活在恐懼中；且自從那次暴力事件後，她變得不敢跟人面對面交談，還因此罹患了創傷症候群，腦海會不時浮現當時遭施暴的畫面。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/